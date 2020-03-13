أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الجمعة إغلاق سوق الجمعة في إجراء احترازي يستهدف التجمعات إضافة إلى إلغاء كل رخص عربات البوظة (الآيس كريم) والباعة الجائلين في المناطق.

وقال المنفوحي في بيان صحفي إن أجهزة البلدية وفرقها الميدانية المعنية بتطبيق قرارات مجلس الوزراء التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تؤدي عملها على مدار الساعة وتطبق القانون على مخالفي قراراتها بكل صرامة ومن دون أي تهاون.

وأشار إلى وجود لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم في حالة انعقاد دائم تراقب التطورات وتتخذ المناسب من الإجراءات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأعرب عن الأمل في التزام الجميع بالقرارات الصادرة عن أجهزة البلدية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.