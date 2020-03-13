دولة إفريقية جديدة تسجل أول إصابة بـ”كورونا”

محطة إفريقية جديدة وصلها “كورونا” أعلن عنها، الجمعة، حيث كشفت إثيوبيا تسجيل أول إصابة بالفيروس المستجد، تعود لمواطن ياباني زار البلاد.

وأكد محافظ العاصمة أديس أبابا ، تاكيل أوما بانتي ، في حسابه على “تويتر”، اكتشاف إصابة الياباني بالفيروس، داعيا الناس إلى تجنب التجمعات والملامسة بالأيدي.

وكانت القارة الإفريقية قد أثارت حيرة خبراء الصحة بسبب العدد القليل لحالات الإصابة بفيروس ” كورونا ” المستجد، خاصة مع تراجع مستوى الرعاية الصحية في عدد كبير من دول القارة.

لكن المرض انتشر في نحو 14 دولة إفريقية حتى الآن.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكدت غانا والغابون أول حالات إصابة لدى كل منهما، لتصبحا تاسع وعاشر دول إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.

وقالت حكومة الغابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما، عاد من فرنسا في الثامن من مارس.

كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.

وخلال الأسابيع الماضية، سجلت عشرات الحالات في معظم دول شمال إفريقيا.