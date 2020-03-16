اعلن التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الاثنين اصابة رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياث أصيبت بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19). وأضاف التلفزيون ان دياث أكدت إصابتها بالفيروس في فيديو نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) اليوم مشيرة إلى انها ستواصل العمل والإشراف على حسن سير الأمور في العاصمة ولكن “منعزلة”. ومن جهة أخرى تتوقع السلطات الصحية الإسبانية ان تصل الذروة القصوى من الإصابات بالفيروس المستجد خلال الأيام العشرة المقبلة بعدما وصلت اليوم إلى 9191 حالة و309 وفيات.

يذكر ان زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرتي المساواة والسياسية الإقليمية ونائبة رئيس مجلس النواب الإسباني آنا باستور والناطق باسم حزب (بوكس) اليميني المتطرف في البرلمان أورتيغا سميث اعلن عن اصابتهم بالفيروس.