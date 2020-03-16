اعلنت تركيا اليوم الاثنين تعليق صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة لاحتواء تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للأنباء عن رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي أرباش قوله في تصريح صحفي ان المساجد ستبقى مفتوحة لاداء الصلاة ولكن بشكل فردي.

واوضح ان 390 مواطنا تركيا سيعودون من العمرة في وقت لاحق اليوم عبر شركات طيران خاصة وسيخضعون للحجر الصحي.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اعلن امس الاحد ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس بالبلاد الى 18 حالة.