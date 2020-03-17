أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الاثنين تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع اجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 47 حالة.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن قوجة قوله في تصريح صحفي ان الإصابات الجديدة تعود لأشخاص عادوا أخيرا من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

واشار قوجة إلى ان بلاده قررت حظر السفر إلى المملكة المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر وايرلندا والإمارات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ليرتفع عدد الدول التي تم حظر السفر إليها إلى 20 دولة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم إغلاق مؤقت للمتاحف ودور السينما وصالات الأفراح والمطاعم التي تقدم عروضا موسيقية وصالات الألعاب وأماكن لعب الأطفال المغلقة والنوادي والمراكز الرياضية.

وقالت الوزارة في بيان ان التعميم يشمل تأجيل الدورات التدريبية والاجتماعات العامة لمنظمات المجتمع المدني في تركيا باستثناء اجتماعات الادارة الضرورية.