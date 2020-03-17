الإمارات: فحوصات القادمين للدولة من الصين سلبية

أعلنت الجهات الصحية في الإمارات، أن الفحوصات الطبية لجميع الرعايا القادمين من الصين والذين استضافتهم الدولة سلبية، مؤكدة خلوهم من فيروس كورونا المستجد، لتنتهي بذلك فترة الحجر الصحي المقررة لهم في المدينة الإنسانية.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية ، قد أعلنت الأحد، رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما تعافى 3 من المصابين بالمرض.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد جرى رصد الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي ، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها في دولة الإمارات 98 حالة، في حين أعلن الأحد عن تماثل 3 حالات للشفاء من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لمن تعافوا في الدولة إلى 26.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ، مساء الاثنين، المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى الوطن نظرا لصعوبة السفر وفي إطار حرص الدولة الدائم على صحة وسلامة المواطنين.

كما دعت الوزارة الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.