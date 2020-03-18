اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاربعاء اغلاق المدارس بداية من يوم الجمعة المقبل والى اجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال وزير التعليم البريطاني غافين ويليامسون امام نواب البرلمان انه تقرر انه الوقت قد حان لاغلاق المدارس ضمن جهود محاصرة العدوى ووقف انتشارها على نطاق واسع.

واكد ان بعض المدارس ستبقى مفتوحة لابناء بعض الموظفين في القطاعات الحساسة ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت السلطات الصحية البريطانية اعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) الى 104 بينما ارتفاع عدد الاصابات المؤكدة الى 2626 حالة.