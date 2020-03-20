عمان – 20 – 3 (كونا) — ناشد السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين بالمملكة الالتزام بحظر التجوال الذي أعلنته الحكومة الأردنية على جميع السكان اعتبارا من صباح يوم غد.

وأكد الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية التقيد بالتعليمات والتدابير المعلنة “حفاظا على سلامة الجميع” مطالبا المواطنين بضرورة التواصل مع السفارة على أرقام الطوارئ الآتية عند الحاجة لأي استفسار أو طلب : 0096265675135 0096265675136 0096265675137 وعلى الخط الساخن 00962793202020 ويشمل قرار حظر التجول الذي اعلنه رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز اليوم اغلاق المحال كافة في مناطق المملكة على ان تعلن الحكومة الثلاثاء المقبل أوقات السماح المحددة للسكان بقضاء حوائجهم الضرورية.

وبلغ مجموع الإصابات بالفيروس في الأردن حتى امس 69 شخصا من بينهم 50 اردنيا وستة فرنسيين وأربعة عراقيين وثلاثة بريطانيين ولبنانيان واثنان من الارجنتين وفلبينيان .(النهاية) م ج ب / م م ج