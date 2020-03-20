وفيات يوم الجمعة 20 مارس 2020

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20 مارس، 2020
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روسيا 2018
رسميًا.. تأجيل يورو 2020
منذ 3 أيام
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ميسي لا ينوي مساعدة رونالدينيو
منذ 6 أيام
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الفيفا يوصي بتأجيل كل المباريات الدولية
منذ 7 أيام
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رسميا.. إيقاف الدوري الإنجليزي بسبب كورونا وليفربول في مأزق
منذ أسبوع واحد
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اقتصاد
“هيئة الصناعة” الكويتية: حصر جميع المخازن في البلاد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن
منذ 4 ساعات
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“اتحاد المصارف”: البنوك الكويتية ملتزمة بمسؤولياتها الوطنية ومساندة الحكومة لمكافحة كورونا
منذ يوم واحد
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الاستغناء عن محجر الكوت وجار تعقيمه تمهيدا لفتحه للجمهور
منذ يومين
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بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر268 نقطة
منذ 5 أيام
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روسيا 2018
رسميًا.. تأجيل يورو 2020
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ميسي لا ينوي مساعدة رونالدينيو
منذ 6 أيام
أضف تعليق
الفيفا يوصي بتأجيل كل المباريات الدولية
منذ 7 أيام
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رسميا.. إيقاف الدوري الإنجليزي بسبب كورونا وليفربول في مأزق
منذ أسبوع واحد
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اقتصاد
“هيئة الصناعة” الكويتية: حصر جميع المخازن في البلاد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن
منذ 4 ساعات
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“اتحاد المصارف”: البنوك الكويتية ملتزمة بمسؤولياتها الوطنية ومساندة الحكومة لمكافحة كورونا
منذ يوم واحد
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الاستغناء عن محجر الكوت وجار تعقيمه تمهيدا لفتحه للجمهور
منذ يومين
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بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر268 نقطة
منذ 5 أيام
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منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رسميًا.. تأجيل يورو 2020
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ميسي لا ينوي مساعدة رونالدينيو
منذ 6 أيام
أضف تعليق
الفيفا يوصي بتأجيل كل المباريات الدولية
منذ 7 أيام
أضف تعليق
رسميا.. إيقاف الدوري الإنجليزي بسبب كورونا وليفربول في مأزق
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“هيئة الصناعة” الكويتية: حصر جميع المخازن في البلاد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
“اتحاد المصارف”: البنوك الكويتية ملتزمة بمسؤولياتها الوطنية ومساندة الحكومة لمكافحة كورونا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الاستغناء عن محجر الكوت وجار تعقيمه تمهيدا لفتحه للجمهور
منذ يومين
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر268 نقطة
منذ 5 أيام
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روسيا تعلن عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا بعد 11 شهرا
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الوفيات
وفيات يوم الجمعة 20 مارس 2020
منذ 10 دقائق
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