افتتحت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 3ر90 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4517 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 9ر1 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 15ر3 مليون سهم تمت عبر 209 صفقات بقيمة نقدية بلغت 4ر1 مليون دينار (نحو 7ر4 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر6 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4025 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر366 مليون سهم تمت عبر 39 صفقة بقيمة نقدية بلغت 26 ألف دينار (نحو 4ر88 ألف دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر137 نقطة ليبلغ مستوى 02ر4765 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 8ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر2 مليون سهم تمت عبر 279 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر1 مليون دينار (نحو 7ر4 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر16 نقطة ليبلغ مستوى 4ر3957 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر1 مليون سهم تمت عبر 42 صفقة بقيمة نقدية 4ر82 ألف دينار (نحو 6ر280 ألف دولار.