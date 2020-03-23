اسطنبول – 23 – 3 (كونا) — قال وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم اليوم الإثنين إن بلاده فرضت الحجر الصحي على 11 ألف تركي في 23 مدينة بعد عودتهم من خارج البلاد.

وقال الوزير نقلا عن وكالة انباء (اناضول) التركية ان الأتراك العائدين إلى الوطن بلغ عددهم 11269 نقلوا إلى 36 مسكنا طلابيا في 23 مدينة لقضاء فترة الحجر الصحي في هذه المساكن.

وأكد الوزير قصاب أوغلو أن السلطات توفر كل الاحتياجات للمقيمين في الحجر الصحي من مستلزمات التنظيف والتعقيم وخدمات الانترنت والحمام تحت إشراف كوادر طبية تتابع حالتهم الصحية.

وبحسب البيانات الصحية فان عدد الاصابات بلغت في عموم تركيا حتى اليوم 1236 إصابة بالفيروس في ما بلغ عدد الوفيات 30 بحسب وزير الصحة د فخر الدين قوجة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حذر المواطنين من التقاعس في تطبيق قانون “التزم منزلك” عن طريق رسالة صوتية عبر الهواتف المنزلية بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وجاء في نص الرسالة”نحن في صراع لا هوادة فيه ضد فيروس (كورونا) وبلدنا يحارب فيروس كورونا الذي تفشى في العالم بأسره”. ( النهاية) ط ا