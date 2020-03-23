السعودية تعلن عقوبات المخالفين لحظر التجول

‏أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، مجموعة من العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين بحظر التجول المفروض لمكافحة وباء

وقالت الداخلية السعودية ، إن من يخالف أمر منع التجول “يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار”.

وأشارت إلى أنه في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما.

وأضافت أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقا لما تحدده الجهة المختصة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أصدر قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداء من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحا لمدة 21 يوما، من مساء يوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمر الملكي للجهات المعنية تضمن حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول ، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.

ويستثنى من حظر التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات.

وبحسب الأمر الملكي، تقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.