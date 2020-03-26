قالت وزارة الداخلية الكويتية إن 306 مواطنين عادوا إلى البلاد اليوم الأربعاء ضمن المرحلة الأولى من خطة الإجلاء التي تنفذها الدولة حتى الأحد المقبل نظرا إلى تفشي عددوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميا فضلا عن مغادرة 611 مقيما إلى بلدانهم.

وذكرت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار حرص دولة الكويت على سلامة مواطنيها حول العالم وتزامنا مع خطة الإجلاء التدريجي للمواطنين وعودتهم إلى أرض الوطن فقد استقبل مطار الكويت الدولي اليوم 306 مواطنين كانوا في عدد من الدول التى تعاني من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت أنه تم استقبال 195 مواطنا كانوا في مصر و74 من لبنان و37 من البحرين لافتة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها في هذا الصدد.

وأضافت أن 611 مقيما غادروا إلى بلدانهم بعد خضوعهم إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوزعوا على النحو التالي 342 من الجالية المصرية و254 من الجالية الفلبينية فضلا عن 15 مواطنا بحرينيا.