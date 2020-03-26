قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي إن الهيئة سمحت للمصانع المعنية بالقطاع الغذائي والطبي بمزاولة العمل على مدار الساعة لتوفير مخزون استراتيجي للدولة فضلا عن سد احتياجات السوق المحلي.

وأضاف تقي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن الهيئة قامت بتذليل كل العقبات التي تواجه مستثمري القسائم الصناعية لزيادة وتيرة العمل بأقصى طاقاتهم الإنتاجية وسد أي نقص يواجه المواطنين والمقيمين.

وأوضح أنه تم تكليف الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستثناء تلك المصانع في ضوء المستجدات المتسارعة لفيروس المستجد (كوفيد – 19).

وذكر أن الهيئة قامت أخيرا بالسماح بتسكين العمالة بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر داخل حدود المصانع أو مواقع الإرتدادات الملاصقة لها لضمان زيادة الطاقة الإنتاجية لافتا إلى أن هناك نحو 150 طلبا للمصانع بدأت الهيئة النظر بها وإعطاء الموافقات لمستوفي الشروط.

وبين أن الهيئة قامت بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية بتخصيص مخازن في منطقة الشعيبة تمتد لأكثر من 20 ألف مترمربع لتوفير مخزون استراتيجي غذائي آمن تتوافر فيه أغلب السلع الأساسية للقطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد تقي أن إدارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية في الهيئة تقوم دوريا بمسح وحصر المصانع للتأكد من إجراءات تطبيق الأمن والسلامة للمنتجات علاوة على تدقيقها ومراقبتها في حال استغلال تلك المصانع في إنتاج مواد تضر المستهلكين.

وأثنى على جهود البنك الصناعي الكويتي في دعم المصانع المحلية من خلال تسهيل وفتح الإعتمادات البنكية لشراء المواد الأولية لإنتاج المعقمات الطبية لتغطية حاجة السوق المحلي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.