قالت سفارة دولة الكويت بالدوحة اليوم الثلاثاء انها شكلت فريق (لجنة الطوارئ) بناء على تعليمات وتوجيهات من وزارة الخارجية بهدف رعاية المواطنين المتواجدين في قطر ضمن الجهود المبذولة في مواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال سفير دولة الكويت بالدوحة حفيظ العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اللجنة التي يترأس عملها تضم المكاتب والبعثات الفنية الكويتية لدى قطر.

وأوضح أن اللجنة مهمتها الأساسية تتمثل متابعة أوضاع المواطنين المتواجدين في قطر وتوفير متطلباتهم ورعايتهم تمهيدا لوصولهم الى الكويت.

وأكد ان الفريق المكلف يعمل بشكل مستمر لتوفير الاقامة المناسبة لجميع المواطنين ومتابعة جميع اوضاعهم بالإضافة الى أوضاع ومتطلبات افراد عائلاتهم ومرافقيهم.

واكد حرص القيادة السياسية الحكيمة في دولة الكويت على سلامة ورعاية ومتابعة المواطنين في الداخل والخارج وتوفير كل متطلبات السلامة والأمان لهم ولأسرهم.

وأعرب عن شكره لدولة قطر على ما تتخذه من قرارات وتوجيهات سديدة في متابعة تطورات انتشار الفيروس وتزويد السفارة بأهم المعلومات خاصة من قبل وزارتي الخارجية والصحة ومن مطار حمد الدولي.

وحث المواطنين الكويتيين على الالتزام التام بالقوانين والاجراءات والارشادات التوعوية الصحية الخاصة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات القطرية المختصة في ‏مكافحة انتشار الفيروس.