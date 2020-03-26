أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية اليوم الخميس السماح بمرور وإعفاء صهاريج (تناكر) المياه العذبة أثناء فترة حظر التجول الجزئي في البلاد.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تقرر السماح بمرور وإعفاء من التصريح الأمني (عدم التعرض) لتناكر المياه العذبة أثناء حظر التجول الجزئي وذلك من أجل تسهيل تقديم الخدمة للعملاء.