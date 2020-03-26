رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي العديد من المسابقات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلغاء عدة مسابقات يشرف على تنظيمها، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وألغى الاتحاد الإنجليزي الدوري الوطني، من الدرجة الثالثة حتى السادسة لموسم (2019/2020)، بجانب منافسات دوريات الهواة.



وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا، أكد خلاله توصله لاتفاق مع نظام الدوري الوطني، لإلغاء هذه المسابقات، على أن يتم شطب جميع النتائج.

وينص هذا الاتفاق، على عدم صعود أو هبوط الأندية من دوري الدرجة الثانية، وينطبق نفس الأمر على الدرجات الأدنى.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الإنجليزي إلغاء دوريات السيدات من المستوى الثالث إلى السابع، وإنهاء الموسم أيضًا مع شطب جميع النتائج.



وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق، تعليق البريميرليج والتشامبيونشيب حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، على أقل تقدير.