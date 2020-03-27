أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل اليوم الجمعة أنها سجلت زلزالا بقوة 2ر3 درجة على مقياس ريختر في شمال منطقة العبدلي في تمام الساعة 6ر12 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الكويت.

وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي في تصريح صحفي إن الزلزال رصد على عمق خمسة كيلومترات شمال العبدلي وشعر به العديد من أصحاب المزارع في منطقة العبدلي.