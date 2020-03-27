ألغت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تراخيص 11 محلا تجاريا خالفت القرارات والإجراءات المعمول بها لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن فرقها التفتيشية قامت برصد 227 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات بغية الوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأوضحت أن الفرق المعنية تولت مراقبة 28 فرعا تموينيا للتأكد من انسيابية سير عمليات البيع واستلام المواد الغذائية لمستحقيها فضلا عن ثمانية مخابز آلية تابعة لشركة المطاحن الكويتية.

وبينت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 235 شكوى عبر الخط الساخن رقم 135 في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 260 معاملة.