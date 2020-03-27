أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس جاسم النوري الانتهاء من إعادة المياه للمنازل التي قطعت عنها لعدم تمكن العملاء من سداد فواتير الاستهلاك وذلك بناء على توجيهات وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل.

وقال النوري وهو الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الوزير الفاضل وجه بإعادة خدمة المياه خلال فترة الظروف الاستثنائية لجميع العملاء الذين قطعت الخدمة عنهم بسبب تراكم الفواتير وبعدم قطع المياه عن أي عميل سوى في حالات إتلاف العدادات أو التعدي على المال العام أو التسبب بالضرر للعملاء الآخرين وتم الانتهاء من إعادة المياه للمنازل لمن قطعت المياه عنها بسبب عدم تمكن العملاء من سداد فواتير الاستهلاك.

وأضاف أنه وبمتابعة يومية من الوزير الفاضل قامت وزارة الكهرباء والماء بحصر المستفيدين فوريا ليتم البدء بعملية إعادة المياه منذ يوم الأحد الماضي وحتى صباح اليوم الجمعة وفي حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات حول هذا الأمر يمكن للعملاء التواصل مع مركز الاتصال الموحد 152 أو من خلال منصات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعرب النوري عن الشكر لفرق الوزارة من إدارة خدمات العملاء وجميع الذين واصلوا الليل بالنهار للتمكن من حصر وإعادة المياه للعملاء في هذا الوقت القياسي كذلك كل العاملين في وزارة الكهرباء والماء على جهودهم وتعاونهم خلال هذه الفترة الاستثنائية.

ودعا جميع العملاء إلى الاستفادة من خدمات الوزارة دون الإسراف والهدر فيها وذلك للحد من ارتفاع قيمة الفواتير عليهم وكذلك للمساهمة في الحفاظ على مقدرات الدولة التي تسخر في سبيل إنتاج الكهرباء والماء لمن يعيش على هذه الأرض الطيبة.