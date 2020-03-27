بريطانيا.. وزير الصحة يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها باقل من ساعتين، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك كذلك إصابته بكورونا وقام بعزل نفسه في المنزل. وكان جونسون قد التقى ملكة بريطانيا آخر مرة منذ حوالي 16 يوما.

وقال جونسون في مقطع فيديو: “على مدى الـ24 ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة. وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية”. وتضمنت أعراض جونسون ارتفاع درجة الحرارة وكحة مستمرة.

وأضاف: “أخضع للعزل الذاتي الآن، لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس”.

وتابع: “لا شك في أنه يمكنني الاستمرار، بفضل سحر التكنولوجيا الحديثة، في التواصل مع جميع فريقي الأفضل لقيادة الحرب الوطنية ضد فيروس كورونا”.

من جهتها، أكدت مراسلة “العربية” و”الحدث” في لندن، أن جونسون بدأ يشعر بأعراض المرض يوم الخميس، أي بعد يوم واحد من مشاركته في جلسة المسألة الأسبوعية في البرلمان، مما يطرح أسئلة حول مدى انتشار الفيروس في البرلماني البريطاني.

أما ملكة بريطانيا فالتقت جونسون آخر مرة في 11 آذار/مارس الجاري، حسب ما أعلنه قصر باكنغهام.

والتقى جونسون شخصياً بعض كبار الوزراء والمسؤولين هذا الأسبوع، وظهر في مؤتمرات صحافية إلى جانب كبار مستشاريه الطبيين والعلميين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أنه مصاب بالفيروس.

يذكر أن بريطانيا سجّلت أمس الخميس، 115 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 578، والإصابات بالفيروس إلى 11658.