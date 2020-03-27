أصدر المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تعليمات مباشرة بإغلاق سوق أمغرة للسراميك والأخشاب لمنع التجمعات تنفيذا للقرارات الاحترازية للجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت البلدية في بيان صحفي إن فريقا رقابيا بإشراف مدير فرع بلدية محافظة الجهراء المهندس ثامر المطيري وبحضور فريق ميداني من قسم إزالة المخالفات توجه إلى هناك وتولى إغلاق سوق أمغرة لبيع مواد السراميك والأخشاب (سكراب الخشب).