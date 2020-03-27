أكاديمي كويتي يقترح خطة لإعادة العالقين إلى الكويت قبل نهاية شهر أبريل

اقترح الأستاذ الجامعي الكويتي د.أحمد الذايدي خطة لفحص وعودة جميع العالقين الكويتيين في الخارج قبل نهاية شهر أبريل.

وقال الذايدي عبر حسابه في “تويتر”: تبدأ الخط بإرسال فرق طبية للعالقين واستخدام الفنادق التي يسكن بها العالقون كمحاجر ثم يتم فحص جميع من هم في الفنادق وقت الدخول ووقت المغادرة بعد ١٤ يوماً يعود الخالون من المرض إلى بيوتهم بنفس الطائرة ويوضع المصابون في محاجر مؤسسية.

ودعا الذايدي الحكومة خاصة وزيري الصحة والخارجية لدراسة الخطة بشكل جاد مشيراً إلى أن الخطة ستوفر الكثير من الوقت والمال وستخفف من الضغط على وزارة الصحة و كذلك المحاجر في الكويت، من خلال تحويل الفنادق التي يسكن فيها العالقون الى محاجر تحت اشراف أطقم طبية.