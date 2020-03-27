وفيات يوم الجمعة 27 مارس 2020

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27 مارس، 2020
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روسيا 2018
رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي العديد من المسابقات
منذ يوم واحد
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هيئة الرياضة الكويتية: تأجيل النشاط الرياضي لكل الألعاب إلى سبتمبر المقبل
منذ 4 أيام
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رسميًا.. تأجيل يورو 2020
منذ أسبوع واحد
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ميسي لا ينوي مساعدة رونالدينيو
منذ أسبوعين
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اقتصاد
“المطاحن” الكويتية تحقق 7ر42 مليون دينار أرباحا صافية في 2019
منذ يوم واحد
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“هيئة الصناعة”: المصانع الغذائية والطبية تعمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات السوق المحلي
منذ يوم واحد
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بورصة الكويت تفتتح جلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 5ر61 نقطة
منذ 3 أيام
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ترامب يحذر من دمار الولايات المتحدة بسبب “الإغلاق”
منذ 3 أيام
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رياضة
روسيا 2018
رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي العديد من المسابقات
منذ يوم واحد
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هيئة الرياضة الكويتية: تأجيل النشاط الرياضي لكل الألعاب إلى سبتمبر المقبل
منذ 4 أيام
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رسميًا.. تأجيل يورو 2020
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
ميسي لا ينوي مساعدة رونالدينيو
منذ أسبوعين
أضف تعليق
اقتصاد
“المطاحن” الكويتية تحقق 7ر42 مليون دينار أرباحا صافية في 2019
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“هيئة الصناعة”: المصانع الغذائية والطبية تعمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات السوق المحلي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تفتتح جلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 5ر61 نقطة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ترامب يحذر من دمار الولايات المتحدة بسبب “الإغلاق”
منذ 3 أيام
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الرأي
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مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي العديد من المسابقات
منذ يوم واحد
أضف تعليق
هيئة الرياضة الكويتية: تأجيل النشاط الرياضي لكل الألعاب إلى سبتمبر المقبل
منذ 4 أيام
أضف تعليق
رسميًا.. تأجيل يورو 2020
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
ميسي لا ينوي مساعدة رونالدينيو
منذ أسبوعين
أضف تعليق
اقتصاد
“المطاحن” الكويتية تحقق 7ر42 مليون دينار أرباحا صافية في 2019
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“هيئة الصناعة”: المصانع الغذائية والطبية تعمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات السوق المحلي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تفتتح جلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 5ر61 نقطة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ترامب يحذر من دمار الولايات المتحدة بسبب “الإغلاق”
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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آراؤهم
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تحقيقات
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بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
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