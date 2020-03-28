أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي بحسب وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) انه تم بالمقابل تسجيل 54 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين 17 منها في (شنغهاي) و11 في مقاطعة (كوانغ دونغ) وست حالات في (فوجيان) وخمس في (تيانجين) وأربع حالات في (تشجيانغ).

واضافت ان هناك ثلاث حالات جديدة في كل من العاصمة (بكين) ومقاطعة (لياونينغ) وحالتين في كل من منطقة (منغوليا الداخلية) ذاتية الحكم ومقاطعة (جيلين) وحالة اصابة واحدة في مقاطعة (شاندونغ) ما يرفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 649 حالة.

وبينت اللجنة انه تم تسجيل كذلك ثلاث حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) جميعها في مقاطعة (هوبي) ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات في الصين الى 3295 شخصا والإصابات المؤكدة الى 81394 شخصا.

واوضحت ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 29 حالة مبينة ان عدد الحالات الخطرة انخفض الى 921 شخصا بينما غادر المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية 383 شخصا بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتشافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 74971 شخصا.

وقالت اللجنة ان 3128 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و17198 شخصا تحت المراقبة الطبية اثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس من بينهم 758 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.

واشارت اللجنة الى تسجيل 518 حالة اصابة مؤكدة حتى نهاية يوم أمس الجمعة من بينها اربع حالات وفاة في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة و34 حالة في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة فيما سجلت تايوان 267 حالة إصابة منها حالتا وفاة.

ولفتت الى مغادرة 111 مريضا في (هونغ كونغ) وعشرة في (مكاو) و30 في (تايوان) المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.