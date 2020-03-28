أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا وزاريا يتم بموجبه تنظيم آلية البيع في الجمعيات التعاونية الإستهلاكية في البلاد وذلك ضمن الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء الجمعة أنه بموجب تعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية صدر القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 الذي ينص في مادته الأولى على انه “لايجوز للجمعيات التعاونية البيع إلا لسكان المنطقة منهم المواطنين والمقيمين”.

وأوضحت الوزارة ان المادة الثانية من القرار فوضت لرئيس إتحاد الجمعيات التعاونية تحديد الجمعيات التعاونية لإستقبال المستهلكين الذين لاتحتوي مناطقهم على الجمعيات.

وأضافت أن المادة الثالثة أشارت إلى سريان القرار من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر داعية المواطنين والمقيمين لترشيد استهلاكهم وعدم التخزين والاكتفاء بشراء الاحتياجات الطبيعية المعتادة.