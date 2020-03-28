“اتحاد المصارف”: البنوك تؤجل أقساط غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات 6 أشهر

قرر اتحاد مصارف الكويت، اليوم السبت، تأجيل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر لكافة عملاء البنوك من غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

وشمل القرار التعامل مع المقترضين المقيمين المتضررين من «كورونا» كل حالة على حدة.

ولفت الاتحاد إلى أن الخطوة تأتي تقديراً من البنوك المحلية للانعكاسات السلبية للإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً منها على اتخاذ أي تدابير وإجراءات يكون من شأنها الحفاظ على الأوضاع المالية وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل كافة عملائها سواء من المواطنين أو المقيمين في هذه الظروف.

وكانت البنوك قد أجلت أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 شهور بالنسبة لكافة العملاء من المواطنين، وكذلك أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

المصدر : الراي