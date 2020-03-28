أعلن مدير ادارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي المنع البات عن زيارة جميع المقابر وذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وحفاظا على الصحة العامة في البلاد.

وأضاف العوضي في بيان صحفي اليوم السبت أن حضور الجنازة يقتصر على أقارب المتوفى فقط بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة تجنبا لانتشار الفيروس.

وكانت بلدية الكويت قد حددت سابقا أوقات الدفن من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا حيث تتم عملية الدفن بعد وصول الجنائز وتجهيزها مباشرة.