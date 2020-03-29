أنهت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 8ر138 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4758 نقطة بنسبة هبوط بلغت 8ر2 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر106 مليون سهم تمت عبر 6821 صفقة بقيمة نقدية بلغت 11ر25 مليون دينار (نحو 3ر85 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر57 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4084 نقطة بنسبة هبوط بلغت 3ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر47 مليون سهم تمت عبر 1870 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر2 مليون دينار (نحو 4ر7 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر179 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5101 نقطة بنسبة هبوط بلغت 4ر3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر59 مليون سهم تمت عبر 4951 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر22 مليون دينار (نحو 5ر77 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر81 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4022 نقطة بنسبة هبوط بلغت 9ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر34 مليون سهم تمت عبر 1458 صفقة بقيمة نقدية 8ر1 مليون دينار (نحو 1ر6 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الخليجي) و(بورتلاند) و(جي اف اتش) و(تعليمية) أما شركات (بيتك) و(اهلي متحد) و(الدولي) و(زين) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (ساحل) و(أوريدو) و(وربة ت) و(عقارات ك) الأكثر انخفاضا.

وشهدت الجلسة إعلانا من شركة بورصة الكويت عن إعادة التداول على أسهم شركة أجوان الخليج العقارية اعتبارا من اليوم الأحد بعد قيام الشركة بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020.

كما شهدت الجلسة إفصاحا من الشركة الوطنية للتنظيف عن توقيع عقود تجديد وزيادة تسهيلات ائتمانية نقدية وغير نقدية من بنوك محلية بمبلغ 8ر38 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار) بهدف تمويل مناقصات عقود ولتمويل أنشطة الشركة.