أعلنت هولندا اليوم الاحد ارتفاع حالات الوفاة من جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 771 حالة بعد تسجيل 132 وفاة جديدة.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان انه تم تسجيل إصابة 1104 حالات جديدة ليصل اجمالي المصابين الى 10866 حالة مؤكدا دخول 529 مصابا جديدا الى المستشفى ليناهز العدد الاجمالي 3500 مريضا.

ولفت البيان الى أن معظم الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس يقيمون في منطقة (نورد برابانت).