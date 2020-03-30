اعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الاثنين أن قطاع التصنيع في الصين حقق تقدما مطردا في استئناف الإنتاج حيث استأنفت 6ر98 بالمئة من الشركات الصناعية الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد العمل حتى الان.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات شين قوه بين قوله في مؤتمر صحفي إن حوالي 9ر89 بالمئة من العاملين في الشركات الصناعية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 20 مليون يوان (حوالي 84ر2 مليون دولار أمريكي) قد عادوا إلى مواقعهم.

واضاف ان 95 بالمئة من الشركات والمؤسسات الصناعية الرئيسية في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) استأنفت العمل ونحو 70 من العاملين فيها عادوا الى أعمالهم.

وذكر المسؤول الصيني أن أعمال الإنتاج والتشغيل لشركات الأدوية الكبيرة التي تنتج الفيتامينات والمضادات الحيوية والمكونات لمضادات الحمى والمسكنات عادت أيضا إلى طبيعتها.

وأشار أيضا الى استنئاف 76 بالمئة من المؤسسات والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم العمل في عموم البلاد لاسيما صناعات الصلب والإلكترونيات وصناعة النسيج والسيارات والآلات غيرها.