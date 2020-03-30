أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 1408 اشخاص بعد تسجيل 180 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

واكدت الوزارة في بيان صحفي انها سجلت 2619 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي يرفع اجمالي الاصابات الى 22141 حالة مشيرة إلى أنها اجرت حتى صباح اليوم اكثر من 9ر134 الف كشف لأشخاص يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

يذكر ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك اعلنا يوم الجمعة إصابتهما بالفيروس وذلك بعد يومين من اعلان العائلة الملكية إصابة ولي العهد الأمير تشارلز امير ويلز بالعدوى أيضا.