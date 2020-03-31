اعلنت ايطاليا اليوم الثلاثاء ان عدد الاصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ارتفع الى 105 آلاف حالة كما زاد اجمالي الوفيات لاكثر من 12 الف حالة.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية أنجيلو بوريللي في المؤتمر الصحفي اليومي ان معدل الاصابة اليومي بعدوى الفيروس خلال ال24 ساعة بلغ 2107 حالة جديدة ليصل مجموع المصابين الفعليين بفيروس كورونا حاليا في ايطاليا الى 77635 مصابا من غير المتوفين والمتعافين.

واوضح بوريللي ان حالات الاصابة الحرجة زادت بشكل محدود بمقدار 42 حالة جديدة الى 4023 مريضا يخضع للعلاج في العناية المركزة بينما يرقد في المستشفيات 28192 مصابا في الرعاية الصحية فيما يلتزم 45420 مصابا بدون اعراض قيد الحجر المنزلي.

وذكر ان عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة بلغ 837 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات الى 12428 حالة وفاة لتكون ايطاليا الاعلى عالميا تسجيلا للوفيات المترتبطة بالفيروس.

في المقابل اشار المسؤول الحكومي الى ارتفاع اجمالي الذين تماثلوا للشفاء الى 15729 متعافيا بينما بلغ المجموع الكلي لحالات الاصابة المسجلة منذ بداية الوباء 105792 شخصا.