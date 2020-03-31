حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 01 أبريل 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 33°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.