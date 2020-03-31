حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 01 أبريل 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
01 أبريل 2020
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 16°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7   قدم.
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