قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء انه على الأمريكيين الاستعداد لأيام “صعبة” في الاسبوعين المقبلين سيمرون وسط الارتفاع الكبير في اعداد الاصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد19) في البلاد.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده فرقة العمل المكلفة بتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض “أريد أن يكون كل أميركي مستعدا للأيام الصعبة التي تنتظرنا” موضحا “سنمر بأسبوعين صعبين للغاية”.

وأضاف “نأمل بعد ذلك كما يتوقع الخبراء أننا سنبدأ في رؤية بعض الضوء الحقيقي في نهاية النفق ولكن سنمر من أسبوعين مؤلمين جدا”.

وتوقعت فرقة العمل المكلفة بتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا ان الفيروس قد يقتل مابين 100 الف شخص الى 200 الف شخص في البلاد .

وبلغ مجموع الإصابات بالفيروس 184343 على الأقل فيما توفي حتى الآن 3796 شخصا حسب احصاءات شبكة (سي ـ أن ـ أن) الأمريكية.