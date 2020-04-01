أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء إغلاق 12 محلا تجاريا مخالفا للقانون والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرقها التفتيشية رصدت 414 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 38 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها فضلا عن تحرير 22 محضر ضبط لمحال تجارية مخالفة.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 274 شكوى عبر الخط الساخن (135) و23 شكوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 305 معاملات.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية مؤكدة أن فرقها المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة المستهليكن.