قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة تعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي الواردة في تقرير الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم لتلفزيون دولة الكويت عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقد برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المزرم ان اللجنة ستكون برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية وكيل وزارة المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار معنية ولها الاستعانة بمن تراه أو تشكيل فرق عمل تنفيذية لمعاونتها في إنجاز مهمتها على النحو المنشود.

وأوضح أن المبادئ الأساسية التي ارتكز عليها تقرير الفريق الاقتصادي المشترك في طرح تصوراته تمثلت في “الحرص على المال العام وترشيد استخدامه فيما يحقق المصلحة العامة” مع التأكيد على أن “هذه الإجراءات هي لضمان استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي وليست موجهة لتعويض الشركات أو الأفراد”.

وأضاف أن المبادئ تضمنت “الالتزام بالشفافية الكاملة في تنفيذ ومتابعة الإجراءات وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين” إلى جانب “المحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة نسبتها”.

وذكر أن المبادئ شملت كذلك “استثمار الإجراءات المقترحة في دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد” و”تقديم أدوات متنوعة من الدعم والتسهيلات مرهون بالالتزام بمتطلبات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني”.