أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن توزيع ثلاث وجبات يوميا بمعدل 1200 وجبة يوميا لمدة شهر كامل على مركز لإيواء العمالة المخالفة الراغبة في الاستفادة من مهلة المغادرة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الجمعية تقدم الدعم الكامل لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وذلك من خلال تقديم العون والمساعدة في حالات الأزمات التزاما منها بواجبها تجاه دعم المجتمع الكويتي.

وأضاف الساير أن الجمعية نفذت عددا من المبادرات الإنسانية استفاد منها مئات العمال سواء المخالفة التي ترغب بالسفر أو في المدارس الثلاثة بمنطقة جليب الشيوخ التي تقطنها عمالة بسبب الحجر عليهم.

وذكر أن الجمعية وفرت أيضا وجبات غذائية يومية أخرى لمركز قوة الشرطة في منطقة جليب الشيوخ مشيرا الى أنها تشمل الطواقم الإدارية والطبية والتطوعية ورجال (الداخلية) أيضا.

وأفاد أن هذه الظروف الاستثنائية تستوجب من كل الأطراف أن تضطلع بدورها لافتا الى أن الجمعية سارعت بتنفيذ مبادرات لدعم الاحتياجات العاجلة للحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأوضح أن الجمعية ستواصل مبادراتها في هذا الصدد تعزيزا لرسالتها الإنسانية على الساحة المحلية ودعم الجهود لمكافحة الفيروس بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات الراغبين بالسفر الى بلادهم دون تكبد أي مبالغ مالية سواء في فترة إقامته أو قيمة تذكرة سفره الى جانب امكانية عودته الى البلاد مجددا.