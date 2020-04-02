اعلنت السعودية اليوم الخميس ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 21 حالة فيما زاد اجمالي الاصابات الى 1885 حالة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي انه جرى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس الى 21 اشخاص.

واضاف انه تم تسجيل 165 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا منها 163 حالة بسبب المخالطة ليرتفع اجمالي الحالات في المملكة الى 1885 حالة.

واوضح انه تم تعافي 64 حالة جديدة بالمملكة ليصل العدد الى 328 حالة.

وبين انه تم تسجيل 48 حالة في (مكة المكرمة) و46 حالة في (المدينة المنورة) و30 حالة في (جدة) و9 حالات في (الخفجي) و7 حالات في (الرياض) و6 حالات في (خميس مشيط) و5 حالات في (القطيف) فيما سجلت 4 حالات في كل من (الظهران) و(الدمام) وحالتين في (ابها) وحالة في كل من (الخبر) و(راس تنورة) و(احد رفيدة) و(بيشة).