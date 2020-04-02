وفيات يوم الخميس 2 ابريل 2020

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2 أبريل، 2020
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روسيا 2018
اليويفا يعلق مباريات دوري أبطال أوروبا “حتى إشعار آخر”
منذ يوم واحد
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انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟
منذ 5 أيام
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رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي العديد من المسابقات
منذ أسبوع واحد
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هيئة الرياضة الكويتية: تأجيل النشاط الرياضي لكل الألعاب إلى سبتمبر المقبل
منذ أسبوع واحد
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اقتصاد
“الكويت المركزي”: حزمة تحفيزية للبنوك الكويتية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
منذ 12 ساعة
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سعر برميل النفط الكويتي يهبط 02ر9 دولار ليبلغ 68ر16 دولار
منذ 12 ساعة
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الصين: استئناف العمل في أكثر من 98 بالمئة من الشركات الصناعية الرئيسية
منذ 3 أيام
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بورصة الكويت تنهي أولى جلسات تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 8ر138 نقطة
منذ 4 أيام
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روسيا 2018
اليويفا يعلق مباريات دوري أبطال أوروبا “حتى إشعار آخر”
منذ يوم واحد
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انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟
منذ 5 أيام
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رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي العديد من المسابقات
منذ أسبوع واحد
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هيئة الرياضة الكويتية: تأجيل النشاط الرياضي لكل الألعاب إلى سبتمبر المقبل
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“الكويت المركزي”: حزمة تحفيزية للبنوك الكويتية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي يهبط 02ر9 دولار ليبلغ 68ر16 دولار
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
الصين: استئناف العمل في أكثر من 98 بالمئة من الشركات الصناعية الرئيسية
منذ 3 أيام
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بورصة الكويت تنهي أولى جلسات تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 8ر138 نقطة
منذ 4 أيام
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صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
اليويفا يعلق مباريات دوري أبطال أوروبا “حتى إشعار آخر”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟
منذ 5 أيام
أضف تعليق
رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي العديد من المسابقات
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
هيئة الرياضة الكويتية: تأجيل النشاط الرياضي لكل الألعاب إلى سبتمبر المقبل
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“الكويت المركزي”: حزمة تحفيزية للبنوك الكويتية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي يهبط 02ر9 دولار ليبلغ 68ر16 دولار
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
الصين: استئناف العمل في أكثر من 98 بالمئة من الشركات الصناعية الرئيسية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي أولى جلسات تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 8ر138 نقطة
منذ 4 أيام
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