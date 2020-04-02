أعلنت الامارات اليوم الخميس عن رصدها 210 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لتبلغ اجمالا 1024 حالة وشفاء 35 حالة جديدة لتبلغ اجمالا 96 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي ان “الحالات المصابة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لاصابات اعلن عنها مسبقا ولم يلتزموا بالاجراءات الوقائية والتباعد الجسدي اضافة الى حالات مرتبطة بالسفر الى الخارج”.

واوضحت ان الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة مضيفة ان جميع تلك الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وكانت الامارات اعلنت امس الاربعاء عن ارتفاع حالات وفيات فيروس كورونا في الدولة الى 8 وفيات.