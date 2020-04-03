مصدر مسؤول بوزارة الصحة يوضح تفاصيل وفاة وافد هندي وإصابته ب”كورونا”

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة ان هناك حالة وفاة لشخص من الجنسية الهندية مواليد ١٩٥٩ كان قد وصل الى مستشفى الاميري يوم امس الخميس بعد أن فارق الحياة، وتبين أن السبب في الوفاة هو توقف عضلة القلب، الا وانه حسب الاجراءات المتبعة تم عمل مسحة اتضح منها انه مصاب بفيروس كورونا نتيجة مخالطته لمصاب بالفيروس، الا انه لم يراجع المستشفى خلال الأيام الماضية.

وعن تصنيف الحالة ان كانت الوفاة ناتجة عن الاصابة بالفيروس او توقف عضلة القلب بين المصدر ان الصحة الكويتية في انتظار تصنيف الوفاة من قبل منظمة الصحة العالمية.

المصدر: الأنباء