اعلنت وزارة الداخلية السعودية تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة (الدمام) ومحافظتي (الطائف) و(القطيف) إلى الساعة الثالثة عصرا (بالتوقيت المحلي) وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

واوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية.

وبين ان القرار يستثني الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

وقال المصدر ان وزارة الداخلية تؤكد لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.

وكانت السعودية اتخذت عددا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد) واخرها الاعلان امس الخميس عن منع التجول في أرجاء مدينتي (مكة المكرمة) و(المدينة المنورة) كافة على مدى 24 ساعة يوميا اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

واعلنت السعودية امس الخميس ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 21 حالة فيما زاد اجمالي الاصابات الى 1885 حالة.