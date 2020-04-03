“المواشي” الكويتية تستقبل شحنة أغنام ثانية من جنوب أفريقيا محملة ب53 ألف رأس

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية اليوم الجمعة وصول شحنة أغنام ثانية قادمة من جنوب افريقيا محملة ب53 الف رأس من الأغنام الحية وذلك على ظهر سفينتها (المسيلة).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي في بيان صحفي إن هذه الشحنة جاءت نتيجة قبول واستحسان المستهلك في السوق المحلية للأغنام القادمة من جنوب افريقيا إذ “تتميز بالجودة والمذاق إلى جانب السعر المناسب”.

وأضاف بودي أن شحنتين آخرتين ستصلان من استراليا الشهر الجاري إذ تم الانتهاء من تحميل الشحنة الأولى منهما على ظهر السفينة (الشويخ) يوم الاثنين الماضي وهي في طريقها إلى البلاد حاليا.

وأفاد أن إجمالي عدد الشحنات الواردة خلال شهر الجاري يبلغ ثلاث شحنات محملة ب115 ألف رأس غنم وذلك ضمن الخطة الموضوعة لسنة 2020 وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية.

وذكر أن (المواشي) تستهدف استيراد نحو 600 ألف رأس غنم سنويا من جنوب افريقيا خلال الثلاثة اعوام القادمة لتكون مكملة للشحنات المستوردة من استراليا.