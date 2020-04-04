أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغلاق تسعة محال تجارية لم تلتزم بالقانون والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت التجارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن فرقها التفتيشية رصدت 463 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضروات للوقوف على مدى إلتزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 79 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها فضلا عن تحرير 29 محضر ضبط لمحال تجارية مخالفة.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 260 شكوى عبر الخط الساخن (135) وسبعة شكاوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية ل312 معاملة.

وشددت (التجارة) على ضرورة الإلتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية مؤكدة أن فرقها المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة المستهليكن.