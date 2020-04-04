أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان اليوم السبت أن جميع طلبة وطالبات الكويت المبتعثين في بريطانيا بخير وأنه لم تسجل اي اصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بينهم.

وقال السفير الدويسان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت ان “جميع ابنائنا الطلبة بخير وعلى تواصل دائم مع المكتب الثقافي” داعيا اياهم الى الالتزام بعدم الخروج الا للضرورة القصوى واتباع التعليمات والارشادات التي تصدر من الحكومة البريطانية بهذا الخصوص.

واشار الى ان عدم تسجيل حالات اصابة بفيروس (كورونا) بين الطلبة والطالبات يدل على الوعي الكبير لديهم واتباعهم النصائح الصحية بشأن عدم الاختلاط والتجمعات.

وقال ان لديه اوامر مباشرة من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بمتابعة احوال الطلبة والطالبات لانهم رأس المال والعنصر البشري الذي سيواصل بناء الكويت مستقبلا.

واوضح السفير الدويسان ان جميع العاملين في السفارة والمكاتب الفنية الملحقة تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة لأي مواطن كويتي عالق في بريطانيا مؤكدا ان “عمليات الاجلاء مستمرة وسيتم الاعلان عنها قريبا”.

وكانت وزارة الصحة البريطانية اعلنت في وقت سابق اليوم السبت تسجيل 708 حالات وفاة جديدة ما ادى الى ارتفاع اجمالي عدد الضحايا الى 4313 شخصا فيما بلغ عدد المصابين 41903 اشخاص.