أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم السبت تسيير رحلة ثانية من مطار الكويت الدولي إلى (مانيلا – الفلبين) على متنها 303 ركاب من مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الجالية الفلبينية.

وقالت (الطيران المدني) في بيان إن رحلة طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية جاءت ضمن خطة تسهيل مغادرة مخالفي قانون الإقامة تنفيذا للقرار الوزاري الصادر في 30 مارس الماضي والمعني بالسماح للمقيمين غير الحاصلين على تراخيص إقامة أو ممن انتهت تراخيص إقامتهم بالمغادرة دون تحمل أي أعباء مالية.

وسيرت (الطيران المدني) أمس الجمعة أول رحلة إجلاء إلى الفلبين وعلى متنها 300 راكب.