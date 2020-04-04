“الأشغال” تتعامل مع 797 بلاغ وشكوى منذ تطبيق حظر التجول الجزئي

قامت وزارة الأشغال العامة اليوم السبت بالتعامل مع 797 إتصال حتى اليوم تضمن شكاوي وبلاغات طارئة منذ اليوم الأول لتطبيق الحظر الجزئي بالبلاد وذلك على خلفية سعي الدولة لمواجهة تفسي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس قسم خدمة المواطن في الوزارة علي بوشهري في تصريح صحفي ان فرق العمل متواجده على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع و تتلقى البلاغات الهاتفية مباشرة من خلال الخط الساخن (150) او عبر رقم واتساب طوارئ وزارة الأشغال 93333150 أو من خلال التطبيق الإلكتروني للوزارة و كذلك موقعها الإلكتروني.

واوضح ان بعد تلقيهم البلاغ او الشكوى تقوم فرق العمل مباشرة بفتح ملفات في النظام الإلكتروي لمتابعة تلك الشكاوي التي تتعلق بإختصاصات (الأشغال) و تحويلها على الفور إلى فرق الطوارئ التابعة للوزارة في مختلف القطاعات المعنية بطبيعة البلاغ وفي مختلف محافظات دولة الكويت.

وأكد بوشهري ان فرق العمل ملتزمه بالضوابط والإشتراطات الصحية و الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وفقا لتعاميم وزارة الصحة.