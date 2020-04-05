اعلنت السعودية اليوم الاحد ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 34 حالة فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 2385 حالة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية مدير عام الاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الاحمر السعودي ومتحدث الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية حول مستجدات فيروس (كورونا) والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 34 شخصا وذلك بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

وأضاف ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع الى 2385 حالة ارتبط معظمها بحالات مخالطة مجتمعية وذلك بعد تسجيل 206 إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس.

وأوضح الدكتور العبدالعالي انه تم تعافي 68 حالة جديدة بالمملكة ليصل العدد الى 488 حالة.