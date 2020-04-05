الغانم يطالب بكشف تجار الإقامات وتحميلهم كلفة المعسكرات… قبل محاسبتهم

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الأزمة «كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات»، مطالباً الحكومة بأن تحمّل مَن أسماهم بـ«تجار البشر» وزرَ كلّ ما يحدث من ظُلم الآن، وكلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو حلول بديلة، ثم إحالتهم للنيابة لمحاسبتهم.

وأكد ضرورة تعديل التركيبة السكانية والإعلان عن أسماء تجار الإقامات الذين تسبّبوا في هذه الحالة الموجودة الآن، بالإتيان بالوافد وأخذ مبالغ كبيرة منه، ثم الطلب منه الخروج إلى الشارع والنهش يميناً ويساراً حتى يُعوّض المبلغ.